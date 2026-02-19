Domani interrogo Enrico Galiano consiglia il film con Anna Ferzetti | Dovremmo vederlo tutti

«Ho visto un film molto bello, che penso che dovremmo vedere tutti». Enrico Galiano, scrittore e insegnante, ha fatto un vero e proprio endorsement a favore di "Domani interrogo", il film dove l'attrice protagonista, Anna Ferzetti, è una professoressa di inglese che affronta le sfide quotidiane di un istituto professionale della periferia romana. «Il film è tratto da questo libro molto bello, "Domani interrogo" di Gaia Cenciarelli ed è uno di quei rari casi in cui il film e il libro se la giocano», sottolinea Enrico Galiano. «Cosa ho provato quando mi sono seduto lì a guardarlo? Che era un film vero.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Domani interrogo, recensione: una sensibilissima Anna Ferzetti e la necessità di ascoltare i giovaniDomani interrogo, film con Anna Ferzetti, nasce dalla volontà di affrontare i problemi degli studenti disillusi.

