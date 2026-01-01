Juventus a volte ritornano | da Chiesa a Cancelo la situazione

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardo a un possibile ritorno di Federico Chiesa e João Cancelo alla Juventus. Entrambi i calciatori, già protagonisti in passato con la maglia bianconera, sono al centro di discussioni e trattative che potrebbero influenzare la rosa della squadra. In questo articolo, analizzeremo le situazioni attuali e le prospettive di questi eventuali ritorni.

I possibili ritorni Negli ultimi giorni sono circolate voci sul posssibile ritorno di Federico Chiesa e Joao Cancelo. La situazione delle trattative, su cui si è inserita l’Inter. Lo stop su Cancelo In base a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su  Youtube, la Juventus ha stoppato la trattativa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

