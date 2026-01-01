Juventus a volte ritornano | da Chiesa a Cancelo la situazione

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardo a un possibile ritorno di Federico Chiesa e João Cancelo alla Juventus. Entrambi i calciatori, già protagonisti in passato con la maglia bianconera, sono al centro di discussioni e trattative che potrebbero influenzare la rosa della squadra. In questo articolo, analizzeremo le situazioni attuali e le prospettive di questi eventuali ritorni.

I possibili ritorni Negli ultimi giorni sono circolate voci sul posssibile ritorno di Federico Chiesa e Joao Cancelo. La situazione delle trattative, su cui si è inserita l'Inter. Lo stop su Cancelo In base a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, la Juventus ha stoppato la trattativa

Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti - Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti La Juventus prepara il calciomercato di gennaio con pragmatismo e ... tuttojuve.com

Juve, si valuta il ritorno di Chiesa: ok di Spalletti - L’ex bianconero ora al Liverpool piace alla Juventus e a Spalletti, ma economicamente serve una formula giusta: Federico vorrà lasciare la Premier? sport.quotidiano.net

Luciano Spalletti vuole mantenere le buone tradizioni di casa Juventus: nelle ultime dodici stagioni, alla prima gara del nuovo anno, i bianconeri hanno vinto nove volte e pareggiato in tre occasioni. #ANSA - facebook.com facebook

#Marchisio: "Sono due/tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la #Juventus ha esonerato l'allenatore nei primi mesi E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno Secondo me non si possono s x.com

