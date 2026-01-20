Poste Italiane inaugura a Tredozio un nuovo Postamat di ultima generazione

Poste Italiane ha aperto un nuovo Postamat presso l’ufficio postale di Tredozio, dotato di tecnologia moderna e funzionalità aggiornate. Questa installazione mira a migliorare i servizi di pagamento e di prelievo per i clienti della zona, offrendo un accesso più semplice e sicuro alle operazioni bancarie quotidiane. La nuova postazione si inserisce nel processo di aggiornamento e digitalizzazione dei servizi postali.

Poste Italiane ha installato presso l'ufficio postale di Tredozio un nuovo Atm Postamat dotato di tecnologia avanzata e funzionalità innovative. Il dispositivo, disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni, permette ai cittadini di effettuare prelievi di contante, ricariche telefoniche e carte.

