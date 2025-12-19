Pediatria donato un nuovo ecografo di ultima generazione

Un gesto di solidarietà che fa la differenza: l’Associazione Luca ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Un investimento importante per migliorare le diagnosi e garantire cure più efficaci ai piccoli pazienti, dimostrando attenzione e sensibilità verso le esigenze della comunità e dei suoi più fragili.

Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso i più piccoli: l’Associazione Luca ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, contribuendo in modo significativo al miglioramento delle attività diagnostiche e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

