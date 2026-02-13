Il presidente Sergio Mattarella ha visitato ieri il palco del Festival di Sanremo, sottolineando che la musica popolare rappresenta un patrimonio culturale fondamentale per l’Italia. Durante la sua visita, ha parlato con gli artisti in gara, lodando non solo la qualità artistica delle loro esibizioni, ma anche il ruolo che la musica svolge nel rafforzare l’identità nazionale. Un dettaglio che ha colpito è stata la sua attenzione ai giovani cantanti emergenti, ai quali ha dedicato parole di incoraggiamento.

(Adnkronos) - "Quello che fate è espressione della capacità artistica ma anche impegno e contributo alla vita culturale del nostro Paese, alla società", ha spiegato il capo dello Stato agli artisti in gara al Festival. "Anche lo sport è considerato come un diversivo, una attività di relax, invece ha una funzione sociale di grande rilievo, di aggregazione sociale, un fenomeno culturale che induce a a superare i propri limiti. Così è per la musica popolare con il grande contributo che viene dato al patrimonio culturale Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' (2)

Approfondimenti su sanremo mattarella

Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo “è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo”.

Ultime notizie su sanremo mattarella

Argomenti discussi: Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: è la prima volta nella storia; Sanremo, Carlo Conti: Io, Pausini e i Big al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo al Quirinale, Mattarella e la nobiltà del pop. Il commento di Gino Cataldo; Sanremo al Quirinale, svolta storica per il Festival: Carlo Conti, Pausini e i Big ricevuti da Mattarella.

Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano'Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo. Per quello che so, mediamente oltre 20 ... iltempo.it

Sanremo al Quirinale: Mattarella riceve Conti, Pausini e i Big in garaPer la prima volta nella storia, la musica leggera entra ufficialmente al Colle, suggellando il legame tra cultura popolare e istituzioni ... rainews.it

SANREMO | Conti, Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale, ricevuti da Mattarella. #ANSA - facebook.com facebook

Post Edited: Sanremo, Carlo Conti “Il 13 febbraio saremo ricevuti al Quirinale da Mattarella” x.com