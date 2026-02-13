Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo “è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza della musica popolare italiana, sottolineando come il festival rappresenti un patrimonio culturale che unisce generazioni e riflette l’anima del Paese. Durante il suo intervento, ha ricordato che Sanremo non è solo una gara di canzoni, ma un momento di festa e identità condivisa, che si rinnova ogni anno con pass

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo "è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo. Per quello che so, mediamente oltre 20 milioni di italiani seguono il festival sera per sera. E' interessante non solo per popolarità dei cantanti ma per il Festival nel suo complesso, sottolinea come la musica popolare faccia parte del patrimonio culturale italiano". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale artisti e conduttori del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

