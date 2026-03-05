Il 4 marzo, la giornata si è aperta con un evento alla Camera dei deputati, dove è stato consegnato un premio alla Fondazione Dalla. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della fondazione, che hanno partecipato alla consegna del riconoscimento. La mattinata ha visto anche altre iniziative in diverse città italiane, creando un ponte tra Roma e Bologna.

Un vero ’Dalla day’, da Roma a Bologna. La giornata del 4 marzo si è avviata alla Camera dei deputati, dove è stato consegnato un premio alla Fondazione Dalla. Il ministero della Cultura ha conferito il riconoscimento per le attività svolte e per le opportunità offerte ai giovani artisti. Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line, la storica etichetta discografica del cantautore, commenta la consegna: "Siamo sorpresi e contenti. Questo premio certifica il lavoro che stiamo facendo e dimostra che l’impegno non era scontato. Il 4 marzo è stato scelto apposta per vivere queste intense 24 ore dedicate a lui". I festeggiamenti abbracciano poi la città sotto le Due Torri, continuando al Teatro dell’Arena del Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Faccani (Fondazione): "Un regalo per la comunità"

La Fondazione della Comunità. Altri 776mila euro per fare del beneArriva il sostegno per 43 nuove progettualità proposte dalle organizzazioni non profit del territorio, con uno stanziamento complessivo di 776.

Città caudina: oltre la selezione, la fondazione di una nuova comunitàIdentità, passione e riscatto: come il percorso per la candidatura culturale ha acceso una rivoluzione civile nel cuore della Valle Caudina L’Unione...

Tutti gli aggiornamenti su Andrea Faccani.

Discussioni sull' argomento Andrea Faccani (Fondazione): Un regalo per la comunità; Quarant’anni di Caruso. E trenta dalle ’Canzoni’ record. Un 2026 ricco di anniversari; Lucio Dalla e ‘Liberi’ la serata evento tra amarcord e musica: È vivo, Bologna respira con lui; Quarant’anni di Caruso E trenta dalle ’Canzoni’ record Un 2026 ricco di anniversari.

Quarant’anni di Caruso. E trenta dalle ’Canzoni’ record. Un 2026 ricco di anniversariAndrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, ricorda successi immortali Nel 1986 uscì anche ’Bugie’ con ’Se io fossi un angelo’: l’interpretava a ogni concerto. msn.com

ENJOY MILANO PRODUZIONI NAZIONALI presenta: CAST ARTISTI - stagione 2026: ROBERTA FACCANI ex Strepitosa voce solista storica dei MATIA BAZAR & ORCHESTRA (14 elementi) tutta al femminile, in GALA' BAZAR live tour 2026. Disponibile in Con - facebook.com facebook