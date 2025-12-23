La Fondazione della Comunità Altri 776mila euro per fare del bene

La Fondazione della Comunità promuove il progresso sociale attraverso il sostegno a progetti locali. Con uno stanziamento complessivo di 776.000 euro, vengono finanziate 43 nuove iniziative proposte dalle organizzazioni non profit del territorio. Questi interventi mirano a rispondere a diverse esigenze sociali, contribuendo allo sviluppo di comunità più attente e solidali. Un impegno concreto per favorire il bene comune e il miglioramento delle condizioni di vita.

Arriva il sostegno per 43 nuove progettualità proposte dalle organizzazioni non profit del territorio, con uno stanziamento complessivo di 776.000 euro definito nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, derivante da fondi territoriali di Fondazione Cariplo. In particolare, il bando “Progetti della comunità MB 2025“ ha stimolato la nascita di progetti capaci di migliorare la qualità della vita della comunità stimolando lo sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico del territorio: i 6 progetti individuati sono pluriennali per un importo di 540. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

