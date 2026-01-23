Città caudina | oltre la selezione la fondazione di una nuova comunità

L’Unione dei Comuni Città Caudina prende atto dell’esito della selezione, che non ha portato alla proseguimento delle candidature nella fase finale. Questa decisione apre nuove prospettive per la comunità, che continuerà a lavorare per lo sviluppo e il rafforzamento del territorio. L’obiettivo rimane quello di promuovere iniziative volte alla crescita condivisa, favorendo la costituzione di una comunità solida e collaborativa.

Identità, passione e riscatto: come il percorso per la candidatura culturale ha acceso una rivoluzione civile nel cuore della Valle Caudina L’Unione dei Comuni Città Caudina prende atto dell’esito della selezione che non vede la candidatura proseguire nella selezione finale. Ma parole come «sconfitta» o «vittoria», in questo caso, risultano profondamente estranee al senso e alla natura del percorso intrapreso. Un percorso di formazione, unico nel suo genere, non esclusivamente relegato nello stretto ambito tecnico di una progettazione culturale, ma qualcosa di molto più ambizioso. Qualcosa che, alla prova dei fatti, non era mai stato visto prima.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Città Caudina: oltre la “short list”, la Fondazione di una città nuovaCittà Caudina, un tempo candidata per un nuovo assetto amministrativo, prende atto dell'esito della selezione finale, che non ha confermato la prosecuzione della candidatura.

‘Città Caudina’, la comunità si unisce in piazza per la candidatura a capitale italiana della culturaIl 11 gennaio, Città Caudina ha mostrato il suo forte senso di comunità partecipando attivamente alla proposta di candidatura a capitale italiana della cultura.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: CAPITALE DELLA CULTURA 2028: BENEVENTO E PIETRELCINA E I COMUNI DELLA CITTA' CAUDINA NON RIENTRANO NELL'ELENCO DELLE 10 FINALISTE; Città Caudina 2028: il progetto convince anche l’Università del Texas; Città Caudina 2028 replica a Moretti: La cultura non si misura per sottrazione, ma per qualità dei progetti; Capitale della Cultura 2028: Benevento e Città Caudina fuori dalle finaliste.

Il team di progettazione di Città Caudina 2028 in merito ad alcune recenti affermazioni CulturaAbbiamo letto con attenzione le parole del presidente della Fondazione di Comunità di Benevento, Angelo Moretti, e sentiamo il bisogno di intervenire non per alimentare contrapposizioni, ma per ... realtasannita.it

CAPITALE DELLA CULTURA 2028: BENEVENTO E PIETRELCINA E I COMUNI DELLA CITTA' CAUDINA NON RIENTRANO NELL'ELENCO DELLE 10 FINALISTE In primo pianoFra le 23 città iniziali candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, sono state selezionate 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Le ... realtasannita.it

"La candidatura della Città Caudina non è mai stata concepita come un elemento di disturbo o di divisione – ribandendo ancora una volta sia stata concepita, sviluppata e comunicata ben prima di altre candidature – ma come una proposta autonoma, fondata - facebook.com facebook

Capitale Italiana della Cultura 2028: benevento e la Città Caudina non raggiungono la finale tra le candidate escluse dalla top 10 della selezione nazionale #Cultura #CapitaleCultura #Sannio #Benevento #Fremondoweb x.com