Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica | fermato sessantenne è residente in Germania

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione originale, chiara e sobria, grammatica corretta, senza enfasi o sensazionalismi, lunga massimo 80 parole. Ancora traffico di migranti lungo la rotta balcanica: un uomo di 60 anni, residente in Germania, è stato fermato dopo aver scaricato un gruppo di richiedenti asilo turchi. Dopo l'operazione, si è allontanato, attraversando circa dieci chilometri prima di essere intercettato. L'episodio evidenzia

Dopo aver scaricato un gruppo di richiedenti asilo originari della Turchia si è dato alla fuga per circa dieci chilometri. È stato fermato presso l'area di sosta di Ravne, nei pressi di Kozina, un sessantenne ucraino e residente in Germania accusato dalla polizia slovena di aver trasportato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in Germania Leggi anche: Alla ricerca dei migranti scomparsi sulla rotta balcanica Leggi anche: Sara Kekuš: «I respingimenti lungo la rotta balcanica continuano, ma se ne parla sempre meno» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in Germania. Centinaia di minori intrappolati lungo la rotta balcanica - Sono 500 non accompagnati e identificati e 400 con le loro famiglie, i minori che si trovano bloccati in Bosnia ed Erzegovina, ma si stima ce ne siano altri non ancora identificati. savethechildren.it L'eliminazione preventiva dei narcotrafficanti ordinata dal Ministro della Guerra Usa solleva questioni inquietanti sullo Stato di diritto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.