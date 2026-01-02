Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica | fermato sessantenne è residente in Germania

Da triesteprima.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione originale, chiara e sobria, grammatica corretta, senza enfasi o sensazionalismi, lunga massimo 80 parole. Ancora traffico di migranti lungo la rotta balcanica: un uomo di 60 anni, residente in Germania, è stato fermato dopo aver scaricato un gruppo di richiedenti asilo turchi. Dopo l'operazione, si è allontanato, attraversando circa dieci chilometri prima di essere intercettato. L'episodio evidenzia

Dopo aver scaricato un gruppo di richiedenti asilo originari della Turchia si è dato alla fuga per circa dieci chilometri. È stato fermato presso l'area di sosta di Ravne, nei pressi di Kozina, un sessantenne ucraino e residente in Germania accusato dalla polizia slovena di aver trasportato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica fermato sessantenne 232 residente in germania

© Triesteprima.it - Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in Germania

Leggi anche: Alla ricerca dei migranti scomparsi sulla rotta balcanica

Leggi anche: Sara Kekuš: «I respingimenti lungo la rotta balcanica continuano, ma se ne parla sempre meno»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in Germania.

Centinaia di minori intrappolati lungo la rotta balcanica - Sono 500 non accompagnati e identificati e 400 con le loro famiglie, i minori che si trovano bloccati in Bosnia ed Erzegovina, ma si stima ce ne siano altri non ancora identificati. savethechildren.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.