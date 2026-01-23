A Giugliano, nel centro cittadino, si segnala un ulteriore episodio di furto in appartamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo. Si tratta di un’intensa attività di topi d’appartamento che, approfittando del momento di vulnerabilità delle vittime, continuano a colpire nella zona. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine, mentre i residenti esprimono preoccupazione.

Ancora un furto nel cuore di Giugliano. Un nuovo colpo sarebbe stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo, secondo una segnalazione giunta nelle ultime ore. I topi d’appartamento si sarebbero introdotti nell’abitazione passando dalla cantina, approfittando del buio e del fatto che i proprietari dormivano. Non è ancora chiaro se sia stato utilizzato uno spray soporifero per addormentare gli occupanti della casa. Quel che è certo è che, una volta all’interno, i malviventi avrebbero agito indisturbati, portando via monili, oggetti di valore e altri beni personali, per poi far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, addormentano le vittime e rubano in casa: è ancora allarme topi d’appartamento in centro

Furti a Giugliano, Qualiano, Melito, Villaricca e Sant'Antimo: come agivano le bande dei topi d'appartamentoLe bande di ladri di appartamenti a Giugliano, Qualiano, Melito, Villaricca e Sant'Antimo agivano in modo organizzato.

Giugliano, topi d'appartamento in Via Aniello Palumbo: i cittadini non si sentono al sicuroA Giugliano, in Via Aniello Palumbo, si registrano recenti episodi di furto da parte di topi d'appartamento, che si sono introdotti in due abitazioni, arraffando monili e oggetti di valore.

