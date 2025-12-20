La feccia rossa del sabato sera | ancora violenze di Askatasuna a Torino E poi fanno pure le vittime

Lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine, cassonetti incendiati, bombe carta. Alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna l’estrema sinistra ha seguito il solito copione, scatenando l’ennesima guerriglia urbana e contro la polizia che di fatto aveva anche annunciato prefigurando di fare di Torino una nuova Val di Susa. Askatasuna scatena la guerriglia a Torino. I disordini sono esplosi quando il corteo di circa 2mila persone è arrivato in corso Regina Margherita e ha tentato di avvicinarsi allo stabile sgomberato. Un gruppo di incappucciati ha tentato di sfondare il cordone di polizia lanciando bottiglie, sassi e bombe carta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

