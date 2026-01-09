Passaggi a livello in tilt e guasti sulla linea Il giovedì nero dei treni

Il giovedì nero del trasporto ferroviario in Lombardia ha visto numerosi disservizi, tra guasti ai treni e problemi sulla linea. I passaggi a livello sono rimasti bloccati a causa di malfunzionamenti, causando disagi ai pendolari. Questa giornata segna un episodio di interruzioni che evidenziano la necessità di interventi per migliorare l’affidabilità del servizio ferroviario nella regione.

Il giovedì nero del servizio di trasporto ferroviario lombardo, con treni guasti, problemi in linea, passaggi a livello rotti. Quella di ieri per i pendolari lecchesi e brianzoli, ma non solo, è stata un’altra lunga giornata di disagi e disservizi ferroviari. Diverse corse sono state cancellate, altre hanno subito modifiche di percorso, altre ancora hanno registrato ritardi consistenti. A Costa Masnaga, lungo la besanina S7 Milano – Lecco via Molteno e Monza, si è verificato un guasto ad un passaggio a livello. Noie ad un passaggio a livello pure in Valtellina sulla linea regionale Lecco – Sondrio – Tirano e, sempre sulla stessa linea, problemi agli impianti di circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

