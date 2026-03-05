Un episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Salesi di Ancona, dove un papà ha aggredito un infermiere. L’uomo, che aveva portato il figlio ormai dimesso ma ancora in difficoltà, si è scagliato contro l’operatore, colpendolo ripetutamente. L’infermiere ha descritto l’aggressore come un individuo in preda alla rabbia, che ha colpito anche la vetrata prima di entrare nell’area di triage.

ANCONA - «Quell’uomo era una furia, è arrivato di fronte al Triage del Salesi in preda alla rabbia, ha cominciato a dare colpi sulla vetrata e poi è entrato dentro all’ufficio, insultandomi e minacciandomi. Ho rischiato di prendere due schiaffi. Sono ancora impaurito: penso proprio di sporgere denuncia e chiederò alla direzione di non essere più impegnato direttamente allo sportello pubblico del Triage». Quello dell’infermiere 53enne del Salesi non sembra un racconto che possa riferirsi al pronto soccorso di un ospedale, invece l’attualità ci ha abituati a casi simili. Un paio di settimane fa l’infermiere era regolarmente al suo posto di lavoro al Triage del Salesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, Salesi choc, papà aggredisce un infermiere. Il figlio dimesso, ma stava ancora male. L?operatore: «Sembrava indemoniato»

“Davide stava morendo, chi l’ha derubato è disumano”. Il papà di Borgione: “Sto male, è il secondo figlio che perdo”Torino, 27 gennaio 2026 – Una famiglia distrutta dal dolore, un padre che ha perso due figli e parla con il cuore a pezzi.

Manfredi Marcucci, 16 anni, è in coma farmacologico: “Mi diceva ‘papà mi fanno male le mani’. Sembrava il Vietnam”Milano – Umberto Marcucci è stato tra i primi a soccorrere suo figlio Manfredi, 16enne romano sfuggito al muro di fuoco di CransMontana,...