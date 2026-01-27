In questa tragedia, un padre a Torino condivide il dolore per la perdita di due figli, tra cui Davide. Un racconto di lutto e sofferenza che evidenzia la profondità della perdita familiare e l’impatto di eventi tragici sulla vita di una famiglia.

Torino, 27 gennaio 2026 – Una famiglia distrutta dal dolore, un padre che ha perso due figli e parla con il cuore a pezzi. Prima la perdita di Andrea – il vicecomandante della polizia locale di Vercelli, stroncato da un infarto nel 2023, a soli 35 anni – e ora il drammatico incidente in bici che ha causato la morte del figlio Davide, 19 anni. Così Fabrizio Borgione, in lacrime, racconta il suo dramma a Repubblica. "Sto male, sono tre giorni che non capisco più niente: Davide è il secondo figlio che perdo. Ma mi fa stare ancora più male sapere come sono stati i suoi ultimi minuti. È incredibile che gli abbiano portato via il portafogli invece di soccorrerlo, non ha proprio senso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Davide stava morendo, chi l’ha derubato è disumano”. Il papà di Borgione: “Sto male, è il secondo figlio che perdo”

La vicenda di Torino evidenzia la drammatica mancanza di solidarietà in momenti di emergenza.

In un incidente a Torino, Davide Borgione è stato vittima di un'aggressione e di un furto.

