Manfredi Marcucci 16 anni è in coma farmacologico | Mi diceva ‘papà mi fanno male le mani’ Sembrava il Vietnam

Manfredi Marcucci, 16 anni, è attualmente in coma farmacologico dopo un grave incidente a CransMontana. Suo padre, Umberto, è stato tra i primi a intervenire sul luogo del incidente, ricostruendo quei momenti complessi e drammatici. La vicenda evidenzia le conseguenze di un evento improvviso e difficile, mentre la famiglia affronta questa difficile fase di incertezza e speranza.

Milano – Umberto Marcucci è stato tra i primi a soccorrere suo figlio Manfredi, 16enne romano sfuggito al muro di fuoco di CransMontana, raggiungendolo fuori da ’Le Constellation’: “Mi ha detto ’Papà sto male, non so come fare, sto malissimo, mi fanno male le mani’. Aveva le mani come le foto della bambina del Vietnam, per intenderci. E tutti quanti avevano le mani così”. Manfredi adesso si trova “in coma farmacologico” all’ospedale Niguarda di Milano. “Lo stanno già operando” ha fatto sapere ieri pomeriggio suo padre. Crans-Montana, il papa' di un ferito: "Mio figlio sta male, ma e' vivo" “Sono sceso giù in piazza, c’era una situazione terribile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manfredi Marcucci, 16 anni, è in coma farmacologico: “Mi diceva ‘papà mi fanno male le mani’. Sembrava il Vietnam” Leggi anche: Buffon rivela: «Se non mi fossi fatto male avrei giocato fino a 60 anni…Ogni volta che incontravo Maldini mi diceva questa cosa» Leggi anche: Sharon Gusberti, 40 anni dopo la III C: “Mi scrivevo le battute sulle mani, ma non mi sentivo attrice” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; I tre amici milanesi, il campione disperso e l'urlo delle madri. Mio figlio sparito; Crans Montana, scendono a sei gli italiani dispersi. Alcuni sono minorenni. Ecco i primi nomi; Italiani dispersi a Crans Montana, chi sono: Giovanni, Chiara e gli altri. I genitori: «Aiutateci a trovarli». Crans-Montana, le parole del papà di Manfredi Marcucci, sopravvissuto alla strage: "Ha ustioni sul 30-40% del corpo" - Manfredi Marcucc i, romano di 16 anni, è uno dei sopravvissuti alla strage di Crans- notizie.it

