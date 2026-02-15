La croce di Niscemi recuperata da un drone dei Nocs presi anche libri e foto da una casa | i video della Polizia

Un drone dei Nocs ha trovato e recuperato la croce nel quartiere Sante Croci a Niscemi, dopo che era caduta a causa di una frana. Durante l’operazione, gli agenti hanno anche preso libri e alcune foto da una casa vicina. La croce era sparita dopo il crollo di qualche giorno fa e ora torna al suo posto.

