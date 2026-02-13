Sicurezza Molteni a Erba con il Truck della Polizia Una vita da social dedicato agli studenti

Il nome di Molteni è legato alla visita al truck della Polizia a Erba, un evento che mira a sensibilizzare i giovani sui rischi della rete. La presenza del veicolo, all’interno di un parcheggio affollato, ha attirato numerosi studenti che hanno potuto partecipare a workshop e dimostrazioni pratiche. La mattinata si è concentrata sull’educazione all’uso sicuro di internet, con particolare attenzione ai pericoli del cyberbullismo e delle truffe online.

Mattinata dedicata alla sicurezza online e alla cultura della legalità a Erba, dove ha fatto tappa il truck del progetto "Una vita da social", l'iniziativa della Polizia di Stato pensata per incontrare giovani e cittadini e promuovere un uso consapevole del web e dei social network. L'evento si è svolto in Piazza Vittorio Veneto e ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole del territorio, insieme ad alcuni giovani calciatori del Calcio Como. Presente anche il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che sui social ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: un'occasione di incontro, ascolto ed educazione alla legalità digitale, con le forze dell'ordine impegnate a fianco dei ragazzi e delle comunità locali.