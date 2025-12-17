Anche la Serie B si fa l’album | Panini sbarca nel campionato cadetto

La Serie B si prepara a entrare nel mondo degli album Panini, coinvolgendo un vasto pubblico di circa 14 milioni di tifosi e appassionati. Un’opportunità che unisce storiche piazze calcistiche e province italiane, ampliando l’interesse e la passione per il campionato cadetto attraverso una tradizione apprezzata da generazioni.

Un mercato potenziale di 14 milioni di tifosi e appassionati, piazze storiche e province con un bacino d’utenza interessante. Dopo mezzo secolo abbondante la Serie B si mette in proprio e crea insieme a Panini il primo album di figurine interamente dedicato alla categoria cadetta. Un passo storico per un campionato che sta cercando di svilupparsi senza soffrire la concorrenza della Serie A che a sua volta è alle prese con la bulimia del calendario internazionale. Addio, dunque, alle immagini posate in condivisione e alla paginata singola per ciascuna squadra. Da quest’anno si cambia: 480 figurine di cui 60 speciali, 48 pagine e un test che dovrà reggere l’urto del mercato per capire quale sia la risposta dei tifosi della Serie B. 🔗 Leggi su Panorama.it

