La benedizione degli animali domestici ma anche di pane e panini

Domenica 11 gennaio, a Buriano presso la chiesa di San Michele Arcangelo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici, tra cui cavalli, cani, caprette, oche e conigli. L’evento, officiato da don Marino Marini, ha rappresentato un momento di attenzione e cura verso gli amici a quattro zampe e altri animali, proseguendo una consuetudine religiosa di attenzione e rispetto per il mondo animale.

QUARRATA Quattordici cavalli, una decina di cani, poi anche caprette, oche e conigli: tutti a raccolta a Buriano davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove al termine della messa ieri mattina domenica 11 gennaio hanno ricevuto la solenne benedizione da parte di don Marino Marini, tornato in via eccezionale per questa occasione. Sul sagrato del complesso monumentale della frazione collinare quarratina del Montalbano, davanti a uno splendido panorama, si è celebrato il tradizionale rito della benedizione degli animali domestici, nella settimana che precede la festa di Sant’Antonio Abate. L’iniziativa è stata organizzata come ogni anno dal gruppo dei Cavalieri del Montalbano, associazione del territorio che raccoglie appassionati di escursioni a cavallo nei paesaggi naturali come boschi e sentieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La benedizione degli animali domestici, ma anche di pane e panini Leggi anche: Sant'Antonio Abate a Viterbo, benedizione e parata dei cavalli ma anche le donazioni per gli animali Leggi anche: "Così è cambiata la dieta degli animali domestici" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La benedizione degli animali domestici, ma anche di pane e panini; 18/01 – Benedizione degli Animali alla “Villetta”; Bra, nel nome di sant’Antonio Abate si rinnova la benedizione degli animali; VERCELLI - Festa di Sant’Antonio abate - La Confraternita celebra la memoria liturgica del Santo. Bra, nel nome di sant’Antonio Abate si rinnova la benedizione degli animali - 30 circa, con i Cavalieri del Bandito nel piazzale Grande Torino, adiacente al Santuario della Madonna dei fiori ... targatocn.it

Festa di Sant’Antonio abate, oggi la benedizione degli animali - Oggi, anche a Bagno di Romagna, sarà celebrata la tradizionale festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali domestici, ricorrenza in calendario il 17 gennaio. ilrestodelcarlino.it

CASALECCHIO DI RENO : Un libro, un convegno e la tradizionale benedizione per i nostri amici animali - Anche quest’anno a Casalecchio di Reno il 17 gennaio si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, con la tradizionale benedizione dei nostri amici a quattro zampe (e ... renonews.it

https://www.luccaindiretta.it/amici-animali/2026/01/11/un-pomeriggio-in-piazzale-arrigoni-per-la-benedizione-degli-animali/489823/ - facebook.com facebook

Bra, nel nome di sant’Antonio Abate si rinnova la benedizione degli animali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.