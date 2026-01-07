Il piccolo Mattia Moni vince la mostra dei presepi a Castelnuovo di Val di Cecina

A Castelnuovo di Val di Cecina, il giovane Mattia Moni è stato premiato come vincitore della mostra dei presepi. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto esprimere il proprio voto in modo anonimo, contribuendo a garantire un giudizio equo e imparziale. La partecipazione di artisti di tutte le età ha reso questa edizione un momento di condivisione e tradizione nel territorio.

