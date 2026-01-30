Malattie tropicali neglette | quando la salute umana dipende anche da quella animale

Il 30 gennaio si ricorda la Giornata delle Malattie Tropicali Neglette, malattie poco conosciute che colpiscono milioni di persone, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Questi disturbi vengono spesso trascurati, ma rappresentano un vero problema di salute pubblica. La loro diffusione dipende anche dalla salute animale e dall’ambiente, e per combatterle serve un approccio integrato. La giornata serve a ricordare l’importanza di prestare attenzione a queste patologie e a rafforzare la collaborazione tra medici, veterinari e ambientalisti.

Il 30 gennaio si celebra la Giornata delle Malattie Tropicali Neglette, patologie spesso ignorate che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo e che richiedono un approccio One Health, ovvero considerare la salute umana, ambientale e animale strettamente interconnesse.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Malattie Tropicali La sfida globale delle “malattie tropicali neglette” La lotta contro le malattie tropicali neglette si fa sempre più urgente. Dalla bocca dipende anche la nostra salute: le 5 cose da fare subito per ridurre il rischio di malattie croniche Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Malattie Tropicali Argomenti discussi: Giornata mondiale Malattie Tropicali Neglette. Oltre 1 mld di persone colpite da patologie invisibili; Malattie Tropicali Neglette: la nuova sfida globale; Giornata malattie tropicali neglette, un miliardo di persone convive con patologie invisibili; La Mole si illumina il 30 contro le malattie tropicali neglette. Malattie tropicali neglette: quando la salute umana dipende anche da quella animaleIl 30 gennaio si celebra la Giornata delle Malattie Tropicali Neglette, patologie spesso ignorate che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo e ... fanpage.it Giornata mondiale Malattie Tropicali Neglette: nel mondo un miliardo di persone convive con patologie invisibiliOltre un miliardo di persone nel mondo convive con malattie che restano invisibili alle priorità sanitarie globali. secolo-trentino.com Torino richiama l’attenzione sulle malattie tropicali neglette - facebook.com facebook Torino, Mole Antonelliana si illumina per malattie tropicali neglette. Includono lebbra e dengue e sono legate a povertà e esclusione #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.