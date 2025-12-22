Un affidamento diretto, del valore di 50 mila euro, per ottenere un istruttore amministrativo per un anno da una società esterna ha fatto scoppiare un caso all'Istituto provinciale per l'Infanzia di Santa Maria della Pietà. Sia perché si è scelta l'agenzia di somministrazione Umana spa, del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - L'Istituto provinciale della Pietà assume personale con Umana, scoppia il caso

Leggi anche: Monza, il comune assume personale (anche a tempo indeterminato): ecco come fare

Leggi anche: Monza, il comune assume personale (anche a tempo indeterminato): ecco come fare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Istituto provinciale Scuola edili, Russillo presidente - Dopo nove anni di Presidenza e di grande impegno profuso, Giuseppe Mauro Ghetti, apprezzato dirigente anche di Confartigianato, ... ilrestodelcarlino.it

Il coro di Istituto nella rassegna provinciale presso il Liceo di Copertino - facebook.com facebook