E45 lavori in ritardo a Montebello Mazzanti | Chiediamo ad Anas aggiornamento sulle nuove tempistiche

Il ritardo nei lavori sulla strada E45 a Montebello deriva da problemi tecnici imprevisti. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2026, sono ancora in corso. La causa principale riguarda difficoltà nella gestione delle riserve idriche sotterranee. Gli operai hanno già incontrato ritardi significativi, e le nuove tempistiche restano ancora sconosciute. I residenti attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime tappe del cantiere.

In una nota diffusa il consigliere di Pensa Perugia esprime preoccupazione "in merito ai ritardi del cronoprogramma" e chiede chiarezza sulle cause che hanno portato allo slittamento della conclusione degli interventi Lavori in corso in E45, allo svincolo di Montebello, nonostante il termine era previsto per il 31 gennaio 2026. Sulla questione interviene il consigliere comunale di Pensa Perugia Lorenzo Mazzanti che, in una nota diffusa insieme ad Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico esprime "preoccupazione" per i ritardi allo svincolo di Montebello rispetto al cronoprogramma indicato da Anas.