Ferentino tra le protagoniste della candidatura Hernica Saxa finalista per Capitale Italiana della Cultura 2028

Ferentino è tra le finaliste della candidatura “Hernica Saxa” per Capitale Italiana della Cultura 2028. Il progetto, promosso insieme ai Comuni di Anagni, Veroli e Alatri, mira a valorizzare il patrimonio culturale della regione. La selezione tra le dieci candidature finaliste rappresenta un riconoscimento importante per l’impegno condiviso nella promozione del patrimonio storico e culturale locale.

Con grande soddisfazione e profondo orgoglio, annuncio che il progetto culturale “Hernica Saxa”, presentato in forma condivisa tra i Comuni di Anagni (capofila), Ferentino, Veroli e Alatri, è stato ufficialmente inserito tra le dieci candidature finaliste per il prestigioso titolo di Capitale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Capitale italiana della cultura 2028, la Città Caudina accelera: ciclo di eventi a sostegno della candidatura Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ferentino: rissa tra genitori durante partita di calcio, 9 denunceIl 9 novembre scorso, allo stadio comunale di Ferentino, in occasione della gara di calcio valevole per la categoria under 18 regionale tra le squadre del Ferentino e Rocca Priora, è scoppiata una ... ilmessaggero.it il sogno del progetto Hernica Saxa continua: il Ministero della Cultura premia l’unione tra Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli inserendole nella short-list per il titolo nazionale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.