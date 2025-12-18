Gabriele Muccino a 58 anni esordio da regista a teatro | Il mio grande amore resta il cinema ma vorrei portare in scena anche L' ultimo bacio

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Muccino, a 58 anni, debutta come regista teatrale con una commedia di grande successo, portando sul palco un progetto a cui tiene molto:

gabriele muccino a 58 anni esordio da regista a teatro il mio grande amore resta il cinema ma vorrei portare in scena anche l ultimo bacio

© Leggo.it - Gabriele Muccino, a 58 anni esordio da regista a teatro: «Il mio grande amore resta il cinema, ma vorrei portare in scena anche "L'ultimo bacio"»

Si può esordire a 58 anni come regista di una commedia di grande successo che si è già diretta? Nel caso di Gabriele Muccino la risposta è «Sì»,. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: “Hanno fatto l’amore ma nessuno se ne è accorto”. Maria Antonietta Tilloca, il segreto 25 anni dopo il Grande Fratello

Leggi anche: Romina Power compie 74 anni: il grande amore con Al Bano, il fratello ritrovato e il matrimonio saltato a 15 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

gabriele muccino 58 anniGabriele Muccino, 'debutto a teatro, ma non è un piano B' - Debuttare da regista teatrale con l'adattamento di A casa tutti bene, il suo film del 2018 diventato già anche una serie tv, "non è un piano B per me. msn.com

gabriele muccino 58 anniGabriele Muccino: «Oggi le donne hanno più capacità di controllo nel dire e nell’affrontare le cose non dette, gli uomini tendono a essere più vigliacchi. La censura è ... - Il regista racconta Le cose non dette, in sala dal 29 gennaio, il caos emotivo delle relazioni contemporanee, i ... vanityfair.it

gabriele muccino 58 anni“Gabriele Muccino la prima volta mi ha sventrato. È stato uno shock. Io mi sono spaventato… Da regista deve togliere tutti gli orpelli”: lo rivela Stefano Accorsi - L'attore torna a lavorare con il regista ne "Le cose non dette" e rivela il loro primo incontro traumatico sul set ... ilfattoquotidiano.it

She Was Here Un cortometraggio di Gabriele Muccino Presentato da Lancia

Video She Was Here Un cortometraggio di Gabriele Muccino Presentato da Lancia

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.