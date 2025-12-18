Gabriele Muccino a 58 anni esordio da regista a teatro | Il mio grande amore resta il cinema ma vorrei portare in scena anche L' ultimo bacio

Gabriele Muccino, a 58 anni, debutta come regista teatrale con una commedia di grande successo, portando sul palco un progetto a cui tiene molto:

Gabriele Muccino: «Oggi le donne hanno più capacità di controllo nel dire e nell’affrontare le cose non dette, gli uomini tendono a essere più vigliacchi. La censura è ... - Il regista racconta Le cose non dette, in sala dal 29 gennaio, il caos emotivo delle relazioni contemporanee, i ... vanityfair.it

“Gabriele Muccino la prima volta mi ha sventrato. È stato uno shock. Io mi sono spaventato… Da regista deve togliere tutti gli orpelli”: lo rivela Stefano Accorsi - L'attore torna a lavorare con il regista ne "Le cose non dette" e rivela il loro primo incontro traumatico sul set ... ilfattoquotidiano.it

She Was Here Un cortometraggio di Gabriele Muccino Presentato da Lancia

Il debutto a #teatro di Gabriele #Muccino: spaventato e elettrizzato x.com

askanews. . Il debutto a teatro di Gabriele Muccino: spaventato e elettrizzato - facebook.com facebook

