È iniziata la campagna elettorale per le amministrative con la partenza di Cimmino. La coalizione che ha sostenuto il governo locale negli ultimi quattro anni si è disintegrata, e la civica Siamo Bienate e Magnago si è ufficialmente allontanata dal centrodestra. La situazione nuova cambia gli assetti politici in vista delle prossime elezioni.

La maggioranza che ha governato il paese negli ultimi quattro anni si è sfaldata. La civica Siamo Bienate e Magnago non sarà più la stampella del centrodestra. Nelle ultime ore il gruppo civico ha difatti annunciato il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. La scelta è caduta su Gilberto Cimmino (nella foto), "cittadino da sempre radicato nel territorio, imprenditore, marito e padre di due figli, che ha deciso di mettere la sua esperienza e il suo amore per la comunità al servizio della collettività". La civica si era smarcata dal resto della maggioranza già negli ultimi mesi dell’amministrazione Candiani e ora si presenta come interlocutore capace di assumersi la responsabilità di gestire il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amministrative parte la corsa di Cimmino

