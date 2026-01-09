Amministrative in Sicilia si apre la corsa | centrodestra nel vortice dei conflitti

In Sicilia si avvicinano le elezioni amministrative, con il centrodestra impegnato a definire le proprie alleanze. Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia, ha iniziato le visite sul territorio per lavorare a un’unità della coalizione, consapevole delle sfide legate alla coesione tra i diversi gruppi politici. La situazione evidenzia le complessità di un percorso che mira a consolidare un fronte compatto in vista delle imminenti consultazioni.

«Il rischio è che la coalizione che oggi governa la Regione non si presenti uguale in tutti i Comuni chiamati al voto»: Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia, da ieri è in Sicilia per tentare di costruire un’alleanza di centrodestra in vista delle Amministrative di primavera. Una mission impossible, viste le spaccature che stanno maturando in quasi tutti i grandi centri, di fronte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

