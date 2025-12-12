Amministrative in città Forza Italia parte e chiama la coalizione

Giovedì pomeriggio si è riunita la segreteria cittadina di Forza Italia, guidata da Gerardo Melillo, per discutere delle imminenti amministrative in città. L'incontro ha rappresentato un momento importante per definire la strategia del partito e il ruolo della coalizione in vista delle prossime elezioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta giovedì pomeriggio la segreteria cittadina d i Forza Italia guidata da Gerardo Melillo. All'ordine del giorno l 'analisi del voto regionale, con particolare riferimento al capoluogo in funzione delle amministrative della prossima primavera. Un confronto sereno e partecipato nel corso del quale è emerso l'orgoglio per il grande risultato ottenuto sul piano provinciale e cittadino dal partito, ferma restando la delusione per la sconfitta subita dal centrodestra. A dettare la linea, ovviamente, il segretario provinciale Angelo Antonio D'Agostino: « Le urne hanno confermato la grande crescita di Forza Italia sui territori, una crescita determinata dall'enorme lavoro fatto in questi ultimi due anni che trova conferma anche nella città di Avellino.