Maria Rosaria eliminata da Amici 25 | Volevo andare al Serale ma non si può Uscire sarà bruttissimo
Questa sera Maria Rosaria è uscita dalla scuola di Amici 25, eliminata dopo la sfida contro Antonio. La ragazza ha lasciato il programma in lacrime, dicendo che sarebbe stato difficile uscire e che voleva arrivare al Serale, cosa che non è riuscita a fare. Ora si aspetta di capire come reagirà nelle prossime ore.
Paola eliminata da Amici 25: “Per me è stato difficile il triplo, fino all’altro giorno vendevo spritz”
Paola, eliminata da Amici 2025 su decisione di Veronica Peparini, ha condiviso le sue emozioni:
Amici, riassunto puntata oggi. Maria Rosaria eliminata, Francesca Tocca: "Devi ritrovarti"
Amici 25, eliminata Maria Rosaria: ecco la sua reazione e chi è il nuovo allievoMaria Rosaria Dalmonte è stata eliminata da Amici 25 durante la puntata del 1º febbraio 2026: ecco la sua reazione e chi è il nuovo allievo Antonio. mondotv24.it
#Amici: entrano 2 nuovi allievi per #AlessandraCelentano. Quest’oggi è andata in onda la sfida tra i ballerini Maria Rosaria e Antonio. Quest’ultimo è riuscito a vincere e ha quindi ottenuto il suo banco e Maria Rosaria è stata costretta a lasciare la scuola. Succ - facebook.com facebook
Maria Rosaria eliminata da #Amici25. Al suo posto entra Antonio, siete d’accordo x.com
