Maria Rosaria eliminata da Amici 25 | Volevo andare al Serale ma non si può Uscire sarà bruttissimo

Questa sera Maria Rosaria è uscita dalla scuola di Amici 25, eliminata dopo la sfida contro Antonio. La ragazza ha lasciato il programma in lacrime, dicendo che sarebbe stato difficile uscire e che voleva arrivare al Serale, cosa che non è riuscita a fare. Ora si aspetta di capire come reagirà nelle prossime ore.

Maria Rosaria è stata eliminata da Amici oggi, domenica 1 febbraio, dopo la sfida contro Antonio. In lacrime ha dovuto abbandonare la scuola: "Volevo dimostrare qui il mio cambiamento. Ma ora non si può più".🔗 Leggi su Fanpage.it

Paola, eliminata da Amici 2025 su decisione di Veronica Peparini, ha condiviso le sue emozioni:

