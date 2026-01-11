Amici 25 Flavia eliminata da Anna Pettinelli | le polemiche | Video Witty Tv

Durante la prima puntata di Amici 25, Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover. La scelta ha suscitato alcune discussioni tra il pubblico, riflettendo le dinamiche della competizione. Questo episodio rappresenta un momento importante nel percorso dei giovani talenti, evidenziando come le decisioni degli insegnanti possano influenzare l’andamento del programma.

Nella prima puntata del nuovo anno di Amici 25 Flavia è stata eliminata da Anna Pettinelli durante la gara cover. L’avevamo lasciata prima di Natale senza maglia, sospesa sempre dalla sua prof, l’abbiamo ritrovata nuovamente con la maglia, dopo la proposta di lei e Opi, ma a quanto pare le cose non sono andate bene a lungo. Il percorso di Flavia ha trovato un ostacolo insormontabile. Anna ha continuato a vedere le stesse problematiche e pensando al Serale, che si avvicina a passi da gigante, ha pensato di eliminarla. Da qui si sono accese le polemiche. Il primo a scagliarsi contro Anna è stato Zerbi che le ha rimproverato il fatto di averle ridato la maglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

