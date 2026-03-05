Ambulatorio Asl pressing di Pecorario sul sindaco

Il segretario di Azione Teverola, Francesco Pecorario, ha scritto al sindaco Gennaro Caserta chiedendo interventi per evitare la rimodulazione dei servizi dell’ambulatorio Asl di piazza Trieste e Trento. La comunicazione si concentra sulla richiesta di azioni concrete per mantenere l’attuale organizzazione del servizio sanitario locale. La questione riguarda direttamente la gestione dell’ambulatorio e la tutela degli utenti.

Il segretario di Azione Teverola, Francesco Pecorario, scrive al sindaco Gennaro Caserta per chiedere interventi per scongiurare la rimodulazione dei servizi dell’ambulatorio Asl di piazza Trieste e Trento. "Nel mese di luglio è previsto lo spostamento dei servizi di vaccinazione dei minori dei paesi di Teverola, Carinaro e Casaluce dall'attuale ambulatorio alla Casa di Comunità "della Donna e del Bambino" in costruzione a Sant'Arpino - evidenzia Pecorario - Anche il servizio neuropsichiatrico infantile attivo presso lo stesso ambulatorio sarà spostato presso la sopracitata Casa di Comunità. Il punto prelievo attivo - prosegue - sarà spostato presso sede del Distretto Sanitario di Succivo" mentre a Teverola verrà spostata “la sola Unità di Riabilitazione” che sarebbe una “unità semplicemente burocratica”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

