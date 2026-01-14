Maggioranza tesa Dalle opposizioni pressing sul sindaco
La nascita del nuovo gruppo consiliare "Progetto Città" ha aperto una fase delicata per la maggioranza. I gruppi di opposizione hanno presentato un’interrogazione al sindaco Vittorio Fiorucci e alla Giunta, chiedendo chiarezza sugli equilibri politici interni e sulla stabilità dell’amministrazione. Al centro della vicenda c’è la decisione di quattro consiglieri, eletti con Gubbio Civica, di lasciare il gruppo e costituirne uno nuovo, pur confermando il sostegno al sindaco. La scelta ha però generato una frattura profonda. Da un lato i consiglieri di Progetto Città parlano di maggiore autonomia e libertà di iniziativa; dall’altro Gubbio Civica ha reagito con un comunicato durissimo, accusando gli ex componenti di tradimento del mandato elettorale e arrivando a chiederne le dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
