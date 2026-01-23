Economia circolare Giovannini ASviS | Puntare su regole omogenee e innovazione

L’economia circolare rappresenta una componente chiave per lo sviluppo sostenibile. Secondo Giovannini di ASviS, per raggiungere gli obiettivi europei è fondamentale migliorare la governance, adottando regole uniformi a livello territoriale. Allo stesso tempo, l’innovazione rimane un elemento centrale per promuovere pratiche più efficienti e sostenibili, consolidando il ruolo dell’Italia come leader nel settore.

"Siamo leader in economia circolare ma per raggiungere i target Ue occorre migliorare la governance con regole omogenee a livello territoriale, continuando a puntare sull'innovazione". Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in una intervista all'Adnkronos, fotografa progressi e limiti della filiera dell'economia circolare in Italia.

