Economia circolare Giovannini ASviS | Puntare su regole omogenee e innovazione

L’economia circolare rappresenta una componente chiave per lo sviluppo sostenibile. Secondo Giovannini di ASviS, per raggiungere gli obiettivi europei è fondamentale migliorare la governance, adottando regole uniformi a livello territoriale. Allo stesso tempo, l’innovazione rimane un elemento centrale per promuovere pratiche più efficienti e sostenibili, consolidando il ruolo dell’Italia come leader nel settore.

(Adnkronos) – “Siamo leader in economia circolare ma per raggiungere i target Ue occorre migliorare la governance con regole omogenee a livello territoriale, continuando a puntare sull’innovazione”. Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in una intervista all’Adnkronos, fotografa progressi e limiti della filiera dell’economia circolare in Italia. “I dati mostrano . Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Rifiuti, Gava (Mase): “Italia avanti su economia circolare”

Leggi anche: A Ecomondo confronto su prospettive economia circolare nel settore sanitario

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ASviS, Italia sempre più lontana (per scelta) dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile OnuNell’ultimo anno, l’Italia si è allontanata ancora da molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. I dati contenuti nel decimo rapporto di ASviS, presentato alla Camera dei deputati ... huffingtonpost.it

ASviS, Agenda 2030 Onu sempre più lontana. Italia arretra su povertà, disuguaglianze e giustiziaROMA – La sostenibilità non è più una priorità, né per l’Italia nè per l’Unione Europea, che qualche anno fa vi aveva puntato con convinzione, assumendone la leadership. E’ l’amara considerazione che ... repubblica.it

ECONOMIA CIRCOLARE CON I RIFIUTI. OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE. VENERDI' 29 GENNAIO SALA CONSILIARE. Trasformare gli sprechi e i rifiuti in opportunità concrete per le imprese è possibile. Il Comune di Casarano e i Comuni dell’ARO LE 9 in facebook

…regionale: sostenibilità ambientale e l'economia circolare, tecnologie dell'informazione per l'industria e la società, scienze della vita e le tecnologie per la salute, crescita blu e l'economia del mare. x.com