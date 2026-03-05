Ad marzo 2026, Amazon offrirà agli abbonati Prime 13 giochi gratuiti per PC e aggiungerà nuovi titoli al catalogo di Luna, il suo servizio di cloud gaming. L’azienda ha comunicato questa novità senza indicare dettagli sui singoli giochi o sulla lista di titoli in arrivo. La promozione riguarda esclusivamente gli utenti iscritti a Prime, che potranno usufruire di queste novità nel mese indicato.

Amazon ha annunciato un ricco aggiornamento per il mese di marzo 2026 dedicato agli abbonati a Prime, che potranno approfittare sia di una nuova selezione di giochi gratuiti per PC sia di un ampliamento del catalogo del servizio di cloud gaming Amazon Luna. L’iniziativa conferma la strategia dell’azienda di rafforzare la propria presenza nel settore videoludico offrendo titoli inclusi nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. Complessivamente, durante il mese saranno disponibili 13 giochi PC da riscattare gratuitamente, oltre a diversi nuovi titoli giocabili in streaming tramite Luna. Per quanto riguarda i giochi PC, Amazon mantiene la formula già adottata negli anni precedenti: i titoli vengono distribuiti a scaglioni ogni giovedì del mese. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Amazon regala 13 giochi a marzo 2026 agli abbonati a Prime ed arricchisce il catalogo di Luna

