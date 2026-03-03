A marzo 2026, sei giochi saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass. Microsoft ha comunicato che a partire dal 16 marzo alcuni titoli usciranno dal servizio, segnando il primo aggiornamento di quell’anno. L’elenco dei giochi in partenza sarà pubblicato prima della loro eliminazione. La decisione interessa sia le versioni per console che per PC del servizio.

A marzo 2026 il catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass subirà un nuovo aggiornamento. Microsoft ha annunciato la prima ondata di titoli che verranno rimossi dal servizio, confermando l’uscita di sei giochi a partire dal 16 marzo 2026. Come sempre, il rinnovo del catalogo fa parte della strategia del servizio in abbonamento: nuovi arrivi compensano le uscite, ma per gli abbonati è importante sapere quali esperienze stanno per lasciare la piattaforma. I giochi che non saranno più disponibili nel catalogo sono Bratz: Rhythm & Style, Enter the Gungeon, F1 23, He is Coming (solo PC Game Pass), Lightyear Frontier e Mythwrecked: Ambrosia Island. La selezione copre generi molto diversi tra loro, dai giochi musicali alle avventure narrative, passando per corse automobilistiche e dungeon crawler impegnativi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno il catalogo a marzo 2026

