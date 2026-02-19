Il PlayStation Store ha annunciato che alcuni giochi di PS Plus Extra e Premium spariranno dal catalogo a marzo 2026, a causa di accordi di licenza in scadenza. Tra i titoli coinvolti ci sono classici come

Il PlayStation Store ha iniziato a rivelare i primi titoli che verranno rimossi dal catalogo di PS Plus Extra e PS Plus Premium nel mese di marzo 2026. Con l’aggiornamento di febbraio già disponibile in alcune regioni, emergono ora le prime informazioni sui giochi che presto non saranno più accessibili tramite abbonamento. Tra i titoli confermati in uscita spicca Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy, accompagnato da altri giochi apprezzati dagli abbonati. Allo stesso tempo, alcuni titoli che si temeva potessero essere rimossi, come Arcade Paradise, rimarranno invece disponibili almeno per il momento. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

PS Plus Extra e Premium: questi giochi lasceranno il catalogo a marzo 2026

