PS Plus Extra e Premium | questi giochi lasceranno il catalogo a marzo 2026
Il PlayStation Store ha annunciato che alcuni giochi di PS Plus Extra e Premium spariranno dal catalogo a marzo 2026, a causa di accordi di licenza in scadenza. Tra i titoli coinvolti ci sono classici come
Il PlayStation Store ha iniziato a rivelare i primi titoli che verranno rimossi dal catalogo di PS Plus Extra e PS Plus Premium nel mese di marzo 2026. Con l’aggiornamento di febbraio già disponibile in alcune regioni, emergono ora le prime informazioni sui giochi che presto non saranno più accessibili tramite abbonamento. Tra i titoli confermati in uscita spicca Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy, accompagnato da altri giochi apprezzati dagli abbonati. Allo stesso tempo, alcuni titoli che si temeva potessero essere rimossi, come Arcade Paradise, rimarranno invece disponibili almeno per il momento. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: PS Plus Extra e Premium: nuovi giochi in uscita a dicembre 2025, Sony aggiorna ancora la lista
PlayStation Plus Extra e Premium: il ricchissimo catalogo di dicembre 2025Dicembre 2025 si conferma come uno dei mesi più ricchi di novità per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, offrendo un catalogo variegato e di alto livello.
PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL I GIOCHI DI FEBBRAIO 2026
Argomenti discussi: PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi Extra e Premium di febbraio 2026?; Catalogo dei giochi PlayStation Plus di febbraio: Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future e non solo; Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio e le novità dei prossimi mesi; PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di febbraio 2026.
I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio sono disponibili, c'è anche Marvel's Spider-Man 2Come da programma, da stamani gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4 e PS5 aggiunti a catalogo per il mese di febbraio. Questo mese ... msn.com
PS Plus Extra e Premium febbraio 2026: Spider-Man 2 tra i giochi leakati?Leak sui giochi PS Plus Extra e Premium di febbraio 2026: tra i titoli spunta Marvel’s Spider-Man 2 insieme ad altri due giochi PS5. icrewplay.com
Se avete deciso di giocare Marvel's Spider-Man 2 ora che è arrivato su PS Plus Extra, sappiate che c'è un DLC gratuito che potete scaricare per ottenere alcuni contenuti aggiuntivi. facebook
I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio sono disponibili, c'è anche Marvel's Spider-Man 2 x.com