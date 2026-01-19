Alice Campello e Alvaro Morata separati da settimane lui si è già trasferito al compleanno di Bella ha aspettato uno dei figli fuori

Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero separati da alcune settimane. Secondo fonti, lui avrebbe già trasferito la propria residenza, mentre la famiglia rimarrebbe nell'abitazione condivisa. Recentemente, Morata avrebbe atteso uno dei figli fuori durante il compleanno di Bella, lasciando intendere una fase di transizione. La notizia della separazione si aggiunge alle voci sulla crisi tra i due, senza conferme ufficiali.

🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it

