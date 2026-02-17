Per il gatto non si bada a spese | altro che crisi è boom di vendite

Da today.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il boom di vendite di prodotti per gatti si deve all’aumento degli acquisti online durante la Giornata nazionale del gatto, il 17 febbraio, quando i clienti hanno cercato più frequentemente cibo e accessori per i felini. Trovaprezzi.it ha analizzato le ricerche degli ultimi dodici mesi, mettendo in luce un interesse crescente verso tutto ciò che riguarda i gatti, anche in tempi di crisi economica. In particolare, le ricerche di alimenti specifici e giochi per i felini sono aumentate di oltre il 30%, dimostrando una forte passione tra i proprietari italiani.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video In occasione della Giornata nazionale del gatto (17 febbraio), Trovaprezzi.it ha analizzato le ricerche dell’ultimo anno relative agli accessori e agli alimenti per i cani e i gatti, evidenziando un ritratto curioso e molto attuale con una forte componente felina. Il quadro che emerge è chiaro: tra le top ricerche della categoria accessori e giochi cani e gatti, quelle riconducibili al mondo gatto rappresentano il 63%. Un dato che racconta molto più di una semplice preferenza: oggi il gatto è sempre più considerato un membro della famiglia, da accudire, stimolare e coccolare con prodotti pensati per il suo comfort e il suo benessere.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Per il Natale non si bada a spese: Ancona investe più di mezzo milione, Macerata spende un quinto. Ecco la classifica

Il Como è calcio essenziale e funzionale. Fabregas bada al sodo, altro che champagne

Il Como si conferma squadra solida e pragmatica, concentrata sull’essenziale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 10 fontanelle d'acqua che faranno felici i tuoi gatti e ti libereranno il bidet una volta per tutte; 31 buoni propositi per il 2026: insieme, abbiamo dato una famiglia a questi cani e gatti; Perché le fusa del gatto sono come un'impronta digitale: la scoperta sulla firma sonora che lo rende unico; Non solo cani, lo scatto felino di Doggodaiily: ora fotografa anche i gatti. E progetta di accogliere a casa sua i cani senza tetto.

per il gatto nonGatto mio, quanto ti amo!Amatissimi e coccolati come principi e principesse delle case degli italiani i gatti, di cui il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale, sono sempre più al centro dei progetti familiari: al punto ... vanityfair.it

Apologia del gatto, l'amato micio tiranno di casaUna dura verità: in casa comanda lui. Parliamo del gatto, il felino che amiamo, con quell'aria regale, quell'eleganza naturale, quella capacità innata di sedurre. Secondo le stime Istat più recenti so ... ansa.it