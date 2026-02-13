Il cervello blocca le persone quando devono affrontare compiti sgraditi, come dimostra uno studio recente che spiega perché tendiamo a rimandare. Questa risposta automatica si attiva anche quando dobbiamo scrivere una mail complicata o decidere qualcosa di difficile, portando a un rinvio continuo. La ricerca rivela che questa reazione nasce da un meccanismo di difesa del cervello, che ci spinge a evitare situazioni spiacevoli, anche se spesso ci fa perdere tempo prezioso.

Rimandare una mail delicata, rinviare un lavoro noioso, posticipare una decisione difficile: la procrastinazione è un’esperienza universale che per anni è stata interpretata come manifestazione di pigrizia o scarsa disciplina. La scienza, però, racconta una storia completamente diversa: procrastinare non è semplicemente una scelta consapevole, ma una risposta biologica orchestrata dal cervello. Un nuovo studio pubblicato su Current Biology ha individuato un vero e proprio “freno” della motivazione che si attiva quando si anticipa mentalmente qualcosa di spiacevole. Il meccanismo neurale scoperto dai ricercatori rallenta l’avvio dell’azione per proteggere dal disagio, anche quando rimandare non rappresenta la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché procrastiniamo? Non è pigrizia: il cervello ha un “freno” che ci blocca davanti ad attività sgradevoli

