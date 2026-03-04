Alta Irpinia potenziati servizi di vigilanza Il Prefetto | monitoraggio continuo

In Alta Irpinia, sono stati potenziati i servizi di vigilanza grazie a un incremento delle risorse e delle pattuglie sul territorio. Il Prefetto ha dichiarato che il monitoraggio sarà continuo e che le autorità manterranno alta l’attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza delle forze dell’ordine si è intensificata nelle aree più sensibili, con controlli regolari e interventi mirati.

Alcune iniziative, rivolte alla cittadinanza, sono già state avviate dalle Amministrazioni locali di concerto con le Forze dell'Ordine ed altre ancora avranno luogo nei prossimi giorni.