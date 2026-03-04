Alta Irpinia potenziati i servizi di vigilanza | il Prefetto assicura attenzione e monitoraggio

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Avellino. Alla riunione hanno partecipato i Sindaci dei Comuni dell’Alta Irpinia, per discutere del potenziamento dei servizi di vigilanza nella zona. Il Prefetto ha assicurato attenzione e monitoraggio continuo, sottolineando l’impegno delle autorità locali e della prefettura.

