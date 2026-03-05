Almanacco | Venerdì 6 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 6 marzo, giorno che segna il 66° del calendario gregoriano, si celebra Santa Rosa da Viterbo, e si ricorda che sono ancora 299 giorni alla fine dell'anno. In questa data, nel 1918, la nave USS Cyclops della Marina degli Stati Uniti è scomparsa. Il proverbio del giorno recita:

La Testa di donna di Pablo Picasso viene rubata da una galleria di Londra e recuperata una settimana dopo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Venerdì 6 Marzo è il 66° giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno. 1918 – la nave USS Cyclops della Marina degli Stati Uniti scompare nel Triangolo delle Bermude. 1938 – New Hampshire, USA: Johanne Kolstad arriva a 72 metri nel salto con gli sci, nuovo primato mondiale femminile, che resterà imbattuto per 35 anni. 1946 – Ho Chi Minh firma un accordo con la Francia che riconosce il Vietnam come stato autonomo nella Federazione Indocinese e nell'Unione francese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 2 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 9 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Contenuti utili per approfondire Almanacco Venerdì 6 Marzo accadde oggi....

Temi più discussi: 6 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco; Test audiometrici gratuiti nel mese di marzo delle Farmacie Comunali; Dieci giorni di smog oltre la soglia, tornano le misure emergenziali nel modenese; Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’.

L'oroscopo di domani, venerdì 6 marzo 2026: le previsioni segno per segnoScopriamo insieme l’ oroscopo per la giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, per ogni segno zodiacale. La Luna nel segno della Bilancia favorirà l’equilibrio interiore e spingerà molti di voi a ... notizie.it

6 Marzo: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è innovativo e lungimirante, con una naturale predisposizione a cogliere i cambiamenti tecnologici e sociali. Proverbio del giorno ... veronasera.it

Almanacco del giorno! - facebook.com facebook