Almanacco | Venerdì 2 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’Almanacco di oggi, Venerdì 2 gennaio, offre una panoramica di eventi storici, compleanni, santi e proverbi del giorno. Si tratta di una guida semplice e precisa, utile per conoscere gli avvenimenti principali e i ricorrenze di questa data, nel rispetto di un tono sobrio e informativo. Scopri cosa è successo nel passato e i dettagli che caratterizzano questa giornata nel calendario.
Venerdì 2 Gennaio è il 2° giorno dell'anno. Mancano 363 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Basilio Magno e Gregorio NazianzenoProverbio di GennaioQuando canta il pigozzo (picchio) di gennaio, tieni a mano il pagliaioAccadde oggi1929 - Canada e Stati Uniti concordano su un piano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
