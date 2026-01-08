Almanacco | Venerdì 9 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, venerdì 9 gennaio, propone eventi storici, compleanni, il santo del giorno e un proverbio. È il nono giorno dell'anno, con 356 giorni ancora a disposizione. Tra le ricorrenze, si ricorda San Marcellino di Ancona, vescovo e martire. Un’occasione per conoscere meglio le date che hanno segnato il passato e le tradizioni associate a questa giornata.

Venerdì 9 gennaio è il 9º giorno del calendario gregoriano. Mancano 356 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Marcellino di Ancona, vescovo e martire.Proverbio del giorno: "Annata nevaia, annata frumentaia."Accadde oggi1448 – In piazza Sant'Ambrogio a Milano si svolge la prima.

