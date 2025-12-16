La risoluzione del Pd sul consiglio europeo si concentra principalmente sulla situazione a Gaza, trascurando i temi relativi all'Ucraina, alle forniture di armi e agli asset russi. Il Partito Democratico presenterà domani un testo che appare più moderato e meno dettagliato, riflettendo una posizione di equilibrio in vista dell'imminente Consiglio europeo.

Il Partito democratico arriverà domani in Aula con una risoluzione “annacquata” in vista del Consiglio europeo. È la sensazione che emerge leggendo il testo, visionato da Open, che il gruppo guidato dalla segretaria Elly Schlein presenterà e voterà domani in Parlamento, alla vigilia del vertice di giovedì, al quale parteciperà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il centrodestra arriverà con un unico testo compatto – anch’esso però diluito per conciliare le posizioni più filo-russe della Lega con quelle di FdI e Forza Itali – mentre il centrosinistra non è riuscito a trovare una sintesi: ogni partito di opposizione porterà la propria risoluzione. Open.online

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

13.12.22 Serracchiani risoluzione Pd su Consiglio europeo

La risoluzione del Pd sul consiglio europeo parla poco di Ucraina e molto di Gaza. Zero riferimenti fornitura di armi e sugli asset russi - Il documento sarà votato domani in aula alla Camera dopo le comunicazioni di Meloni: a marzo dieci dem votarono a favore del riarmo europeo sfidando la linea di Schlein ... open.online