Alla Pertini circa 1.800 studenti Servirà un anno di transizione

Ieri è arrivato il decreto di dimensionamento per le scuole della provincia. Alla Pertini ci sono circa 1.800 studenti, e ora si parla di un anno di transizione prima di mettere in atto le nuove disposizioni. Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Daniele Cottafavi, ha spiegato che i cambiamenti richiederanno tempo e preparazione. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra insegnanti e genitori, che temono ripercussioni sulle attività quotidiane. Ora si aspetta il prossimo passo delle autorità per definire i dettagli.

Decreto di dimensionamento arrivato ieri: il dirigente dell' ufficio scolastico provinciale, Daniele Cottafavi, commenta l'intervento previsto per la nostra provincia. Cottafavi, che cosa accadrà adesso? "Il commissario ad acta ha dato attuazione ad un obbligo normativo, per quanto riguarda la Provincia di Reggio. È rimasto in linea con quanto emerso dalla conferenza provinciale di coordinamento, che si è tenuta nell'ottobre scorso. La parte tecnica dell'operazione sarà svolta dagli uffici scolastici provinciali, cioè genereremo un nuovo codice per le due istituzioni scolastiche". Da quando entrerà in vigore? "Dal prossimo primo settembre saranno operativi l' Istituto comprensivo Pertini, formato da un'unica scuola media e dai plessi di scuola primaria e dell'infanzia di Pertini 1 e 2 e il Cpia Reggio Emilia, invece dei due Cpia Reggio Emilia Sud e Reggio Emilia Nord".

