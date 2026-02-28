Studenti dell’Isi a lezione sul campo con i geometri

Gli studenti dell’Isi si sono recati ai campi sportivi di Gallicano per partecipare a una lezione pratica con i geometri. Il sito, che funge da spazio polivalente, è stato utilizzato per attività che vanno oltre l’ambito sportivo, offrendo anche occasioni di studio e di confronto tra i partecipanti. La visita ha coinvolto studenti e professionisti in un contesto di apprendimento sul campo.

Siamo agli Impianti Sportivi di Gallicano, spazio polivalente dove le attività spaziano non solo nell'ambito specifico dell'attività fisica e della cura del benessere personale, ma diventa spesso luogo di studio e di confronto. Come nel caso dell'esperienza vissuta recentemente dagli studenti della classe IV^ dell'Isi Garfagnana, indirizzo CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio, insieme alle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Gallicano, coinvolte in una attività concreta e coinvolgente direttamente sul campo alla scoperta della professione di geometra. L'appuntamento di orientamento scolastico, inserito nel progetto "Gamecat"