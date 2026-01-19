Crolli e infiltrazioni al liceo Danilo Dolci la protesta degli studenti | La scuola non è sicura

Gli studenti del liceo Danilo Dolci di Brancaccio hanno manifestato per segnalare le condizioni di sicurezza dell'edificio, recentemente interessato da crolli di calcinacci e infiltrazioni d’acqua. La protesta nasce dalla preoccupazione per la stabilità e la sicurezza dell’ambiente scolastico, che appare in condizioni precarie. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un luogo di studio sicuro e adeguato.

Lo avevamo già scritto nel 2021, ma la situazione ad oggi appare immutata: perdite copiose, infiltrazioni e rischio di altri crolli

