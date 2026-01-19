Crolli e infiltrazioni al liceo Danilo Dolci la protesta degli studenti | La scuola non è sicura
Gli studenti del liceo Danilo Dolci di Brancaccio hanno manifestato per segnalare le condizioni di sicurezza dell'edificio, recentemente interessato da crolli di calcinacci e infiltrazioni d’acqua. La protesta nasce dalla preoccupazione per la stabilità e la sicurezza dell’ambiente scolastico, che appare in condizioni precarie. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un luogo di studio sicuro e adeguato.
Crolli di calcinacci dal tetto e infiltrazioni d’acqua. Temono per la loro sicurezza gli studenti del liceo “Danilo Dolci” di via Fichidindia, nel quartiere Brancaccio, che stamattina si sono riuniti davanti all’istituto per protestare. Alcuni di loro hanno deciso di non entrare a scuola.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Roma, nuova lista stupri al Liceo Giulio Cesare: sospesi viaggi e stage. La Rete degli Studenti rilancia la campagna “Scuola sicura” per l’educazione sessuo-affettiva
Leggi anche: Aule al gelo e infiltrazioni. Pistoia, la protesta degli studenti arriva fino in piazza Duomo
"Freddo, crolli e infiltrazioni": si moltiplicano le proteste degli studenti delle scuole di Roma - Le ultime segnalazioni dall'istituto Volta e dallo scientifico Touschek ... romatoday.it
Lo avevamo già scritto nel 2021, ma la situazione ad oggi appare immutata: perdite copiose, infiltrazioni e rischio di altri crolli - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.