Liberateci dai topi Corrono nei controsoffitti e sui muri esterni l’appello degli studenti di un liceo di Pordenone

Gli studenti del liceo Grigoletti di Pordenone si sono radunati questa mattina per chiedere interventi immediati contro i topi che si aggirano nei controsoffitti e sui muri esterni dell’edificio, creando disagio e preoccupazione tra insegnanti e studenti. Da mesi, infatti, la presenza di roditori si fa sempre più insistente, costringendo molti a temere per la propria sicurezza. Per questo motivo, hanno deciso di scioperare e di manifestare davanti alla scuola per attirare l’attenzione delle autorità competenti.

Sciopero al liceo Grigoletti di Pordenone per protestare contro le invasioni di topi, che ormai da mesi infestano la scuola. La notizia, riportata da Messaggero veneto, racconta di oltre 300 liceali riuniti in un sit-in di tre ore, nella mattinata di sabato 14 febbraio, per chiedere, con striscioni e cori indignati, un intervento rapido di derattizzazione dei cantieri delle palestre ed ex spogliatori dove i roditori fanno tana. " Fuori i topi dalla scuola " la richiesta all'Ente di decentramento regionale Edr perché "sanifichi i cantieri pieni di ratti". " Liberateci – chiedono i ragazzi – dai sorci che corrono nei controsoffitti, sui muri esterni e arrivano dai cantieri aperti da anni".